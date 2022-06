“Non è un fenomeno”: 70 milioni, capolavoro Marotta

Inter protagonista del calciomercato sia fronte entrate che uscite. In corso una trattativa col Paris Saint-Germain per Skriniar

L’Inter è una delle attuali protagoniste del calciomercato. Fronte entrate, ma soprattutto uscite con la trattativa piuttosto calda con il PSG per Milan Skriniar.

A proposito della possibile operazione in uscita per lo slovacco, si sono espressi i colleghi Tony Damascelli e Furio Focolari nella diretta di ‘Radio Radio’.

“Se l’Inter vende Skriniar a 70mln, a Marotta gli intitolo una strada – ha detto Focolari – Però è un ottimo giocatore, non un fenomeno”. Damascelli la pensa in modo simile: “A Skriniar l’ho sempre chiamato Giubertoni (difensore dell’Inter anni ’70, ndr), però è un giocatore che piace. Poi le valutazioni sono opera del folklore del mercato. 70-80 milioni per lui sono tanti: non è un attaccante né un playmaker”.