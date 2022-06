VIDEO CM.IT | L’agente Riso dopo l’incontro con l’Inter: le parole all’uscita dalla sede

Il momento in casa Inter è bollente sul calciomercato. L’agente Giuseppe Riso, dopo l’incontro con i nerazzurri, ha parlato della pista Carboni per il Verona e non solo

L’Inter si sta imponendo come protagonista assoluta in questa fase del calciomercato e il motivo è facile da intuire. I nerazzurri, infatti, vogliono regalare la rosa migliore possibile a Simone Inzaghi e farlo entro il 30 giugno.

Non sarà facile, ma tutto il movimento in sede spiega bene quanto sta succedendo. Oggi, come ha raccolto l’inviato di Calciomercato.it Giorgio Musso, oltre a Stefano Antonelli per Udogie, si è visto anche l’agente Giuseppe Riso. Ecco le sue dichiarazioni all’uscita dalla sede: “Per Carboni il Verona è una possibilità concreta. Ha diverse richieste ma va via solo in prestito. Gagliardini rimane, non hanno intenzione di trattarlo. Sensi al Monza? Ne parliamo in futuro. Frattesi vicino alla Roma? Presto per parlarne. Futuro Pessina? Vediamo…”.

Toccherà aspettare, ma il futuro potrebbe riservare, tra addii e sorprese, grosse novità in casa Inter. E non solo per i nomi più blasonati.