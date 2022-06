Milan, 40 milioni sul piatto: prendere o lasciare

Il Milan prepara un mercato grandi firme, numerosi i tavoli di trattativa: in partenza una offerta da 40 milioni di euro per il blitz

Il Milan pronto a scatenarsi sul mercato e a mettere a segno diversi affari, i rossoneri vogliono inaugurare la nuova era Red Bird con il piede giusto e nei prossimi giorni possono piazzare gli affondi decisivi per diverse trattative. Tanti i nomi nell’orbita del Diavolo, che fa sul serio e vuole legittimare il titolo di campione d’Italia anche sul mercato.

Tra i tanti obiettivi, pronta a partire un’offerta per De Ketelaere del Bruges. Talento da tempo nel mirino, ma per il quale il Milan non parteciperà ad aste. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, la proposta da presentare al Bruges sarà di 40 milioni di euro e tale resterà. Con i belgi si continua a parlare anche di un altro talento. Si va verso lo sprint per Noa Lang, come raccontato da Calciomercato.it, ma le due trattative resteranno scollegate e non sarà possibile un ‘pacchetto’ unico.