Rinunciano al giocatore: la Juventus lo prende in saldo

Buone notizie per la Juventus, una rivale temibile dalla Spagna per un obiettivo di mercato si tira fuori dalla corsa

Giorni di attesa per la Juventus, per provare a sigillare i primi colpi in entrata, e di attività fervente per portare avanti altre trattative. Non è un mistero che in ottica bianconera questa settimana sia fondamentale innanzitutto per i dossier Pogba e Di Maria, ma non solo.

Il francese appare molto vicino, dall’argentino si attende una risposta all’offerta presentata. Per avere il tempo, in caso di risposta negativa, di puntare ad altri obiettivi per il reparto offensivo. Ma sono anche altri i reparti su cui la dirigenza sa di dover intervenire. Ad Allegri servono innesti di qualità e quantità per partire subito forte e in maniera competitiva per il titolo fin dalle prime giornate. Su un obiettivo in particolare, si registrano sviluppi interessanti con buone notizie per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, per Molina si sfila l’Atletico Madrid: ora si tratta con l’Udinese

La Juventus segue Nahuel Molina già da diverse settimane, come raccontato da Calciomercato.it. L’esterno destro argentino ha mostrato grandi qualità (8 reti stagionali, un’enormità) e un percorso di crescita notevole. Dalla corsa al giocatore dell’Udinese, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, si sarebbe sfilato l’Atletico Madrid, che ritiene eccessiva la richiesta di 30 milioni dei friulani. Una richiesta che la Juventus oltretutto, visti i buoni rapporti tra le due società, pensa di poter limare fino a 20-25 milioni e l’inserimento di una contropartita. C’è ancora il Barcellona tra le squadre interessate, è vero, ma la situazione economica dei blaugrana al momento rappresenta un freno non da poco.