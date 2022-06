Ritorno a casa: le big di Serie A lo perdono gratis

Le big di Serie A seguono un interessante profilo che può arrivare a parametro zero, ma il calciatore è in contatto per il ritorno a ‘casa’

Le occasioni nel calciomercato sono sempre dietro l’angolo. Giugno, in tal senso, è un mese di ragionamenti, in cui i club solitamente si guardano attorno per cercare di avere più alternative possibili nella lista dei desideri, nel caso non dovessero arrivare i primi obiettivi scelti.

Piano piano, però, la temperatura si alza sempre di più e, per quanto riguarda la Serie A, ci si concentra non poco anche sul fronte parametri zero. La Juventus è sicuramente la protagonista in tal senso. I bianconeri, infatti, stanno provando a portare alla corte di Massimiliano Allegri Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi da free agent. L’Inter, invece, è al lavoro per assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala, ex della ‘Vecchia Signora’. Un’altra pedina a zero che intriga è Corentin Tolisso. Il Bayern Monaco, qualche giorno fa, ha comunicato ufficialmente che non avrebbe rinnovaro il contratto del centrocampista francese, ora libero di scegliersi un nuovo club.

Juventus, Milan e Inter | Tolisso può tornare al lione: contatti in corso

Il classe ’94 è stato accostato pure al Milan e alla Roma, ma il suo futuro potrebbe prendere una piega differente. Stando a quanto si apprende da ‘Footmercato.net’, il giocatore ha avviato i dialoghi con la dirigenza del Lione, club che lo ha lanciato da giovanissimo tra i professionisti, e potrebbe essere seriamente tentato dal ritorno.

Alexandre Lacazette ha seguito questa strada e ora starebbe cercando di convincerlo a fare lo stesso. Alcuni tifosi francesi non dimenticano i numerosi infortuni che hanno bloccato il centrocampista in questi anni, ma non sarebbero contrari al trasferimento. L’approdo in Italia, dunque, si fa più complicato.