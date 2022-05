UFFICIALE l’addio a zero: nuova occasione per le big di Serie A

Ufficiale l’addio al top club europeo a parametro zero: nuova occasione per le big di Serie A. Tutti i dettagli

Sarà un’altra sessione di calciomercato caratterizzata dalle tante occasioni a parametro zero. I nomi del momento, in casa Juventus, sono quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria.

Ha già comunicato l’addio a zero anche Franck Kessié, e nelle ultime ore sono arrivati gli annunci di Isco e quello di Corentis Tolisso. Il Bayern Monaco, infatti, ha appena comunicato la separazione con il centrocampista francese. L’ex Lione non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, lasciando i bavaresi a parametro zero. Nuova occasione, dunque, per le big di Serie A, già accostato più volte a Tolisso, da Juventus e Inter fino al Milan.

Calciomercato, l’annuncio ufficiale del Bayern Monaco su Tolisso

After five successful years together, @CorentinTolisso will leave #FCBayern this summer. Merci, Coco, and all the best for the future! 🔴⚪ — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 30, 2022

Questo il comunicato ufficiale del Bayern: “Dopo cinque anni di successi insieme all’FC Bayern, Corentin Tolisso lascerà i campioni di Germania in estate. Il centrocampista era arrivato al club dall’Olympique Lyon all’inizio della stagione 2017/18. Il CEO Oliver Kahn: “Per cinque anni Corentin Tolisso ha fatto parte del nostro team che ha fatto la storia con, tra l’altro, i sei trofei vinti nel 2020. Lo ringraziamo per i suoi sforzi, il suo impegno e la passione che lo ha sempre contraddistinto e gli auguro tutto il meglio per il futuro”. Juventus, Inter e Milan sono ora alla finestra.