Big via dall’Inter: nuovo rilancio e offerta monstre

Pronto il rilancio, forse definitivo, per il big dell’Inter: le ultime sul grande sacrificio estivo dei nerazzurri

Sono ore caldissime in casa Inter non solo sul fronte entrate, in quella che potrebbe diventare la settimana di Paulo Dybala.

A tenere banco, infatti, è anche il futuro di un titolarissimo, Milan Skriniar: il big nerazzurro è sempre più tentato dal PSG. “Il mio futuro è all’Inter, ho un contratto e non è cambiato nulla. Le voci di mercato? Escono ogni sei mesi, ogni anno, ma non c’è niente di specifico: sono soddisfatto dell’Inter”, aveva dichiarato il difensore prima del forte interesse del club parigino. “Penso che rimarrò all’Inter. Il mio contratto scadrà a giugno 2023, ma sento che i nerazzurri mi offriranno un nuovo contratto dato che sono contenti delle mie prestazioni. Penso che firmerò il nuovo contratto e resterò qui”. Nelle ultime settimane, però, il Paris Saint-Germain ha dimostrato intenzioni serie sul centrale slovacco e per il club nerazzurro sarà difficilissimo trattenerlo a Milano. È pronto il rilancio dei francesi.

Calciomercato Inter, rilancio PSG per Skriniar

Come raccontato da Calciomercato.it, non bastano 50 milioni per la cessione di Skriniar. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sono ore calde sul fronte PSG: la società nerazzurra ha già rifiutato un’offerta da 50 milioni nei giorni scorsi, Marotta e Ausilio hanno fissato l’asticella a quota 80. A breve però, probabilmente già oggi, il club francese avrà un nuovo contatto con i dirigenti nerazzurri. L’Inter si aspetta un rilancio. Sono dunque ore decisive anche per il sacrificio di Milan Skriniar e, contestualmente, la società accelera per Milenkovic e Bremer. Vi terremo aggiornati.