CMIT TV | Tradimento all’Inter: “Accetterebbe solo la Juventus”

Inter e Juventus sono due dei club più attivi in questa fase del calciomercato. I nerazzurri potrebbero essere traditi da uno dei loro big

Il calciomercato entra nel vivo e diverse trattative diventano improvvisamente bollenti. Due delle squadre più attive in questa fase sono sicuramente Inter e Juventus.

I nerazzurri devono concludere la sessione con un attivo da almeno 60 milioni di euro e sono costretti a cedere prima di comprare. Per questo, attenzione al nome di Milan Skriniar in uscita, con il PSG che spinge per acquistare il centrale a suon di milioni, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore. Ma nel caso in cui alla fine arrivassero sia Romelu Lukaku che Paulo Dybala, potrebbe verificarsi anche l’addio di Edin Dzeko. Nelle ultime ore, è emersa la clamorosa ipotesi Juventus. Ne ha parlato il giornalista Fabio Ravezzani ai microfoni della CMIT TV: “Dzeko è un’idea che ha avuto la Juventus, ma dipende da Lukaku all’Inter. Se prendono il belga e Dybala, il bosniaco non troverebbe più posto e offrirebbe un biennale risolvendo anche il problema Morata. Dzeko accetterebbe solo la Juventus. Suarez? Secondo me fra lui e il bosniaco potrebbe esserci il vice di Vlahovic”.

Non solo Inter, Juventus e calciomercato: occhio all’indice di liquidità

Non c’è solo il calciomercato, anche se ormai si parla solo di quello. Attenzione a ciò che sta succedendo sul fronte indice di liquidità. Ravezzani annuncia: “C’è un tentativo di avere maggior rigore da parte di Gravina, Lotito ha vinto questo round. Mi davano questa decisione abbastanza per scontato, certo che il tentativo di Gravina, rimasto attaccato alla poltrona anche dopo la disfatta mondiale, secondo me fa bene”.