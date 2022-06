La Juventus accetta entrambe le richieste: firma vicinissima

La Juventus, impegnata al momento nelle trattative per Pogba e Di Maria, punta a blindare il gioiello della rosa di Allegri: occhio alla big di Premier League

La Juventus alla stretta finale per Pogba e Di Maria, pensa anche a blindare una delle colonne dello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Stiamo parlando di Matthijs de Ligt, leader della retroguardia bianconera soprattutto dopo l’addio di capitan Chiellini. Presente e anche futuro: Allegri non vuole privarsi del suo perno, con il nazionale olandese che con le sue recenti dichiarazioni aveva messo in allarme i tifosi della ‘Vecchia Signora’.

La dirigenza della Continassa non vuole perdere uno dei suoi uomini migliori per far partire la ricostruzione dopo due stagioni sotto le attese, oltre a respingere gli assalti delle big di Premier League, Chelsea in primis. Tuchel ha infatti individuato in de Ligt e Kounde i rinforzi giusti per sistemare la retroguardia dei ‘Blues’, specialmente dopo la partenza a parametro zero verso il Real Madrid di Rudiger.

Calciomercato Juventus, il Chelsea insiste per de Ligt: la mossa dei bianconeri

La Juventus però non è delle stesse intenzioni e punta a blindare con un nuovo contratto l’ex capitano dell’Ajax come scrive ‘La Stampa’. Cherubini, Nedved e Arrivabene non vogliono perdere tempo e presto è in programma un vertice con l’avvocatessa Pimenta – che ha ereditato l’impero Raiola – per discutere del rinnovo del classe ’99. Il sodalizio bianconero potrebbe venire incontro al giocatore sia sulle cifre dell’ingaggio (attualmente di 12 milioni a stagione), sia abbassando la clausola rescissoria pari a 125 milioni di euro questa estate e 140 milioni nel 2024.

L’obiettivo della Juve è chiaro: non privarsi di de Ligt, cercando l’accordo per allungare di due anni il contratto fino al 2026, senza rischiare nell’estate 2023 ritrovarsi a un anno dalla scadenza. Oltre ovviamente a respingere gli assalti di Tuchel e del Chelsea per il perno della difesa bianconera, che Massimiliano Allegri considera imprescindibile per ritornare a primeggiare in campionato per l’obiettivo scudetto.