Discussioni aperte: ‘scippo’ di Conte ai danni della Juventus

La Juventus lavora su diversi settori del campo per il prossimo futuro. I bianconeri infatti pensano anche ad un nuovo laterale difensivo: uno dei calciatori accostati al club di Agnelli piace però anche in Premier

Sono tanti i fronti aperti di casa Juventus, con particolare riferimento a ciò che accadrà tra centrocampo ed attacco. In avanti con Dybala e Bernardeschi via e Morata possibile partente andranno rinforzati i ranghi, mentre in mediana il prescelto è il solito Paul Pogba.

I bianconeri dovranno quindi anche riflettere su altre zone del campo, con alcuni ruoli tutti da coprire e rinnovare rispetto al recente passato. Particolare attenzione anche sulle fasce difensive e nello specifico a sinistra dove Pellegrini non ha convinto del tutto e soprattutto Alex Sandro è in calo di rendimento ormai da un paio di stagioni a questa parte. Servirà quindi un nuovo laterale di piede mancino e diversi sono i nomi circolati in queste settimane.

Calciomercato, occhio Juventus: anche il Tottenham ci prova per Wijndal

Oltre a Udogie qualche tempo fa fu accostato alla Juventus anche Owen Wijndal, terzino sinistro olandese dell‘AZ protagonista assoluto dell’ultima stagione. Il laterale classe 1999 è una vera e propria macchina da assist: 1 gol e ben 12 passaggi vincenti per Wijndal che però anche altri estimatori in giro per l’Europa.

In particolare secondo quanto evidenziato da ‘Footmercato.net’, il Tottenham sta discutendo con il club olandese per assicurarsi i servizi della nazionale oranje che è in grande ascesa di quotazione. Il difensore 22enne ha un futuro roseo davanti a se ed era stato accostato anche a Lione e Napoli oltre che alla Juve.