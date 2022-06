Via dall’Inter dopo 12 mesi: clamorosa destinazione italiana

Porte girevoli in casa Inter, non solo in entrata con l’affare Dybala in primis. Il possibile addio del big nerazzurro

È già entrato nel vivo il mercato dell’Inter. Come noto, la trattativa del momento è quella in corso per la firma a parametro zero di Paulo Dybala.

Si avvicinano i giorni decisivi: l’incontro di questa settimana tra l’entourage dell’argentino e la dirigenza nerazzurra è stato il primo passo ufficiale per la definizione dell’affare. L’offerta dell’Inter è la stessa fatta a Brozovic: 6 milioni netti a stagione più bonus. Gli agenti dell’ormai ex Juventus hanno risposto che non è sufficiente, incassando però la volontà da parte del club di rilanciare. Filtra così ottimismo. Come anticipato da Calciomercato.it, Antun e De Vecchi si risentiranno (o rivedranno) con l’Inter per mettere a punto la nuova offerta, che potrebbe essere quella decisiva. Successivamente, in caso di fumata bianca, la dirigenza nerazzurra sarà chiamata a risolvere diverse questioni dei giocatori attualmente in rosa.

Calciomercato Inter, la Fiorentina punta Dzeko

L’Inter sogna Dybala e il ritorno di Lukaku e stando alle ultime indiscrezioni un affare non esclude l’altro. Se si dovessero concretizzare entrambi, sarebbe fortemente in bilico anche il futuro di Edin Dzeko. E l’attaccante bosniaco ha già estimatori in Serie A: secondo quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, infatti, la Fiorentina vuole regalarsi un grande colpo in attacco e avrebbe messo nel mirino anche il bosniaco. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista viola per il futuro di Dzeko.