Esclusione Ecuador dai Mondiali: sentenza UFFICIALE della Fifa

Decisione ufficiale della FIFA in merito al ‘caso’ Ecuador per il quale fino ad oggi si è parlato di possibile esclusione dal Mondiale in Qatar

E’ arrivata in questi istanti la decisione della Commissione disciplinare della FIFA in merito al ‘caso’ Ecuador.

“La Commissione Disciplinare della FIFA ha preso la sua decisione in relazione alla potenziale ineleggibilità del giocatore Byron David Castillo Segura in merito alla sua partecipazione a otto partite di qualificazione della squadra nazionale della Federcalcio ecuadoriana (FEF) alla competizione preliminare del Mondiale FIFA Coppa Qatar 2022 – recita la nota ufficiale – Dopo aver analizzato le argomentazioni di tutte le parti interessate e considerato tutti gli elementi portati dinanzi ad essa, la Commissione Disciplinare FIFA ha deciso di archiviare il procedimento avviato contro la FEF.

Le conclusioni della commissione disciplinare sono state comunicate in data odierna alle parti interessate – aggiunge la FIFA in conclusione – In conformità con le disposizioni in materia del Codice Disciplinare FIFA, le parti hanno dieci giorni di tempo per richiedere una decisione motivata, che, se richiesta, sarebbe successivamente pubblicata su legal.fifa.com. La presente decisione resta oggetto di ricorso dinanzi al Comitato d’Appello della FIFA”.

Per mesi si è parlato di un possibile ripescaggio dell’Italia, un discorso però chiuso a doppia mandata giorni fa dal presidente della Federcalcio Gravina. Ora, con questa sentenza, la FIFA dà ufficialmente ragione all’Ecuador, archiviando il ‘caso’. ‘La Tricolor’ potrà così volare a Qatar 2022.