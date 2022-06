Ripescaggio Italia ai Mondiali, svolta nel caso Ecuador: la data della decisione

Ripescaggio Italia ai Mondiali, l’Ecuador a forte rischio di esclusione dal Qatar: la data della decisione e gli scenari

La nuova Italia di Mancini si regala un sorriso, tornando a vincere con l’Ungheria e portandosi momentaneamente in vetta solitaria del proprio gruppo di Nations League. Gli azzurri cercheranno ora conferme nei prossimi due match in trasferta contro Inghilterra e Germania, per proseguire nel proprio processo di crescita.

Intanto, tiene ancora banco la questione del ripescaggio ai Mondiali in Qatar. Una ipotesi cui il Ct ha aperto nei giorni scorsi, anche se le possibilità, va detto, restano minime se non quasi inesistenti. A tenere aperta la speranza, il caso che ha coinvolto l’Ecuador, con la presenza in nazionale di Byron Castillo, giocatore che sarebbe nato in Colombia. Una vicenda su cui arrivano chiarimenti probabilmente decisivi.

Ripescaggio Italia ai Mondiali, a breve l’annuncio della Fifa

L’annuncio arriva in una conferenza stampa da parte di un avvocato brasiliano, Eduardo Carlezzo, incaricato di fare luce sulla vicenda. E le sue parole sono piuttosto precise: “Il capo della commissione investigativa della Federcalcio ecuadoriana, Jaime Jara, è stato a Tumaco, in Colombia, dove Byron Castillo è nato, e ha confermato che il giocatore è colombiano”. L’avvocato cita inoltre altri documenti, come il certificato di battesimo del giocatore e i dati sulla residenza e la nazionalità dei due genitori del calciatore. Spiegando che “sarebbe scandaloso se la Fifa disconoscesse queste informazioni. Ed è assurdo che in una investigazione il testimone numero uno, il giocatore stesso, non sia stato interpellato. Con l’Ecuador, i Mondiali avrebbero una macchia”. La decisione da parte della Fifa è attesa dopodomani, il 10 giugno. Anche perché sono ancora in corso gli spareggi mondiali e lunedì prossimo l’Australia dovrebbe affrontare il Perù, quinta classificata del girone sudamericano. L’esclusione dell’Ecuador, alla fine, dovrebbe comunque essere colmata con una squadra della stessa confederazione.