Mourinho lo strappa gratis al Milan: contatti in corso

Un importante calciatore è in contatto diretto con Jose Mourinho per il trasferimento: la Roma può toglierlo a parametro zero al Milan

Jose Mourinho vuole una Roma ancora più forte. Lo Special One lo conosciamo bene: non è uno che si accontenta, desidera lottare a livelli alti ed essere protagonista. Chiaramente con i capitolini è in atto un percorso di crescita sul medio-lungo termine, ma lui stesso ha ribadito più volte, nel corso dell’ultima stagione, come si possa anche cercare di accelerare il processo per tornare grandi il più in fretta possibile.

Dopo lo storico successo in Conference League, il General Manager Tiago Pinto si è attivato in ambito di calciomercato al fine di accontentare il mister portoghese. Matic a breve sarà ufficialmente un giocatore giallorosso, con l’ex Manchester United che all’inizio della prossima settimana sbarcherà nella Capitale per visite e firma. Sono molto vicini, poi, gli acquisti di Solbakken e Celik rispettivamente da Bodo e Lille. Ma la Roma non si ferma qui e pensa anche all’approdo di un nome importante a livello internazionale. Stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, Mourinho starebbe parlando personalmente in queste ore con Gareth Bale.

Calciomercato Milan, contatti in corso Mourinho-Bale

L’esterno gallese ha ufficialmente lasciato il Real Madrid dopo 9 anni passati alla casablanca. Le ultime annate sono state a dir poco negative – a causa dei numerosi problemi fisici – e ora il classe ’89 è a caccia di una nuova avventura che possa rilanciarlo. A dimostrazione di ciò, le dichiarazioni da lui rilasciate di recente: “Posso posticipare il mio ritiro per un po’“.

In Serie A anche il Milan starebbe valutando l’acquisto dell’ex Tottenham. Il direttore tecnico Maldini sarebbe attratto dall’opzione in questione per via della possibilità di chiudere l’affare a parametro zero. Inoltre, l’agente Jonathan Barnett ha proposto il cartellino del suo assistito al Getafe, come confermato dal presidente del club spagnolo. La Roma, però, sembra fare sul serio e potrebbe sbaragliare la concorrenza. Staremo a vedere.