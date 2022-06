Il Milan lo perde a costo zero: “Ce l’ha offerto il suo agente”

Opportunità persa per il Milan che dovrà guardare altrove

Deve ancora accendersi del tutto il mercato del Milan, pronto a piazzare i primi colpi dopo il cambio ufficiale di proprietà. I rossoneri hanno infatti l’obbligo di mantenere alto il livello di competitività all’interno della rosa allenata da Stefano Pioli, dopo il campionato vinto ai danni dell’Inter nell’ultima stagione.

Tra le priorità fissate dal tecnico rossonero di comune accordo con Maldini e Massara, vi sono alcuni reparti che andrebbero rinforzati. Tra questi sicuramente il centrocampo, dove Renato Sanches sembra in pole per rimpiazzare la partenza a costo zero di Franck Kessié. Ma non solo, perché anche sulla trequarti Pioli si aspetta potenziali titolari, soprattutto sulla corsia di destra dove il club negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con un paio di pedine individuate da tempo. Tra queste, però, va escluso il nome di Gareth Bale, in uscita a zero dal Real Madrid.

Calciomercato Milan, Bale è stato offerto al Getafe

Come rimbalzato sui media spagnoli, il presidente del Getafe, Angel Torres, ha rivelato il clamoroso contatto avuto con l’agente di Gareth Bale. L’esterno gallese, dopo aver lasciato ufficialmente a zero il Real Madrid, con il suo Galles ha centrato una storica qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 e anche per questo motivo ha messo da parte le voci su un possibile ritiro.

Come confermato dal presidente Angel Torres, il suo procuratore lo ha offerto quest’oggi al Getafe: “A qualcuno potrà sembrare uno scherzo, ma 45/50 minuti fa ho parlato con il rappresentante di Bale. Ce l’hanno offerto. Non è un’invenzione, ho scoperto i motivi per i quali vorrebbe rimanere e perché la possibilità del Getafe. Devo rifletterci e parlarne con l’allenatore. E’ una possibilità, tutti i buoni calciatori lo sono. Me lo hanno offerto, ne parlerò con la direzione sportiva e con l’allenatore”.