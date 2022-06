CM.IT | Il Milan ora si allontana: il Newcastle fa ‘follie’ per Botman

Il Milan rischia di vedere allontanarsi un chiaro obiettivo sul calciomercato: stiamo parlando di Sven Botman. Ecco come stanno le cose

Non è facile per il Milan la situazione che si sta creando attorno a Sven Botman. Il roccioso difensore del Lille ha mostrato a più riprese le sue qualità, attirando le attenzioni di alcuni dei più importanti club internazionali.

Ora la cerchia sembra essersi ristretta fino a comporre un duello quasi atipico, ma ricco di tradizione: la sfida è aperta tra i rossoneri e il Newcastle per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale dal grande futuro, ma che è già una certezza nel presente. Ve ne stiamo parlando da settimane e ora si entra nel vivo delle trattative. Vi abbiamo riportato nelle ultime ore l’ottima offerta da parte del Milan, con cui i nuovi campioni d’Italia speravano di chiudere la questione. Così non dovrebbe essere.

Il #Newcastle continua a spingere forte per #Botman: #Milan ora più lontano, gli inglesi sono pronti a oltrepassare il muro dei 40mln di euro. Come raccolto anche da @MarcoGiordano6, l’olandese ha letteralmente stregato il presidente dei ‘Magpies’ @calciomercatoit — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) June 10, 2022

Il Newcastle alza la posta per Botman: il Milan si allontana

Il Newcastle continua a spingere forte per Botman e ora i margini sono sempre meno per Paolo Maldini e la dirigenza del Milan. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, gli inglesi sono pronti a oltrepassare il muro dei 40 milioni di euro e, di conseguenza, il Milan si allontana. L’olandese ha letteralmente stregato il presidente dei ‘Magpies’ e lo sta dimostrando a suon di milioni sul tavolo. È previsto, infatti, anche un ricco contratto per il calciatore. Vedremo come finirà la vicenda, ma la sensazione è che i soldi provenienti dalla Premier alla fine potrebbero fare la differenza. Con buona pace del Milan.