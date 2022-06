Bocciatura pesante in casa Juventus: “Sono meglio di Morata”

Mentre la Juventus lavora sul vice Vlahovic, arriva una bocciatura pesante per Morata: “Loro due sono meglio”

L’attacco bianconero resta uno dei maggiori rebus in vista della prossima stagione, con Vlahovic e Federico Chiesa che al momento sono gli unici ad avere un posto garantito: chi, invece, è in bilico è Alvaro Morata.

Come raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, la Juventus sta ancora trattando con l’Atletico Madrid e un nuovo ritorno dello spagnolo a Torino non è uno scenario da escludere a priori. Nel frattempo, però, arriva una bocciatura mediatica per Morata da un ex giocatore della ‘Vecchia Signora’.

Juve, senti Mauro: “Muriel e Simeone sono meglio di Morata. Miretti più pronto di Fagioli”

Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Massimo Mauro ha sentenziato: “Meglio Muriel e Simeone di Alvaro Morata, con il colombiano che è il mio preferito. Se la Juventus può investire meglio farlo su italiani forti come Raspadori o, anche, Berardi“. Un consiglio piuttosto chiaro a Federico Cherubini, lasciare stare lo spagnolo e investire su volti nuovi per l’attacco bianconero.

L’ex giocatore e noto opinionista ha parlato anche dei giovani a disposizione della Juventus a centrocampo, dando anche in questo caso un consiglio a Massimiliano Allegri. “In mezzo ritengo più pronto Miretti di Fagioli“. Il classe 2003, che ha esordito in bianconero nel finale di stagione, potrebbe effettivamente restare a disposizione del tecnico livornese anche l’anno prossimo.