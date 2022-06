Dybala-Inter, l’agente fa chiarezza: il punto sulla trattativa

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha fatto chiarezza sulla trattativa con l’Inter: le parole del procuratore

E’ andato in scena mercoledì l’incontro tra l’agente di Paulo Dybala e l’Inter nella sede del club nerazzurro. Un vertice dal quale non è emerso alcun accordo con la società che ha proposto un quadriennale da 6 milioni l’anno.

A parlare dell’esito del vertice è lo stesso Jorge Antun, agente della Joya. Il procuratore in alcune dichiarazioni rilasciate a ‘serieanews.com’ ha fatto chiarezza sullo stato della trattativa tra l’Inter e l’ormai ex numero 10 della Juventus: “Petralito ha parlato di incontro positivo? Lui non è l’agente di Dybala, né un suo intermediario – ha chiarito Antun -: ha rappresentato l’Inter nella riunione di ieri”. Poi una breve frase sull’esito del summit andato in scena nel pomeriggio di mercoledì: “Posso solo dire che stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà”.

Calciomercato Inter, il punto su Dybala

Antun non si è quindi sbilanciato sull’incontro andato in scena negli uffici dell’Inter. Come raccontato da Calciomercato.it, i nerazzurri hanno proposto a Dybala un ingaggio in linea con quello di Brozovic: contratto di quattro anno da sei milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra più bassa rispetto a quella richiesta dall’entourage della Joya ma la distanza non chiude la trattativa sul buon esito della quale resta l’ottimismo del club.