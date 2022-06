Dybala tra Lautaro e Lukaku: “Ecco la coppia migliore”

Gli scenari di mercato possono portare sia Dybala che Lukaku all’Inter, ecco il miglior assortimento offensivo con Lautaro Martinez

Il summit di ieri tra l’Inter e l’entourage di Dybala ha avvicinato la ‘Joya’ ai nerazzurri, come raccontato da Calciomercato.it. Si dovrà attendere ancora qualche giorno per la fumata bianca, ma c’è ottimismo per la conclusione positiva dell’affare.

Inter che oltre all’argentino culla anche il sogno Lukaku. Entrambi, alla fine, potrebbero ritrovarsi clamorosamente in maglia nerazzurra. E parte già il gioco delle coppie offensive. Daniele Adani, commentatore ‘Rai’, spiega: “In una coppia con Dybala e Lautaro Martinez per la difesa non ci sarebbero riferimenti offensivi, sanno sia aprire gli spazi che abbassarsi a ricevere palla. Per Dybala non cambierebbe molto rispetto allo stile di gioco recente con la Juventus, Inzaghi dovrà essere bravo a creare la giusta associazione con il resto della squadra. Insieme a Lukaku, Dybala potrebbe avere maggiori vantaggi. La potenza fisica del belga fa sì che ci si possa appoggiare a lui. In questo modo, l’argentino potrebbe risparmiare qualche energia e restare più vicino alla porta ed essere più decisivo”.