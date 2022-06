Milan, budget da 100 milioni: Maldini fa all in

La nuova proprietà del Milan ha stanziato il budget per il calciomercato estivo: deciso il colpo dell’estate

Entra nel vivo anche il calciomercato del nuovo Milan targato RedBird. Il primo colpo sarà con ogni probabilità Renato Sanches.

È fatta per l’arrivo del centrocampista portoghese dal Lille, e sempre dal club francese è nel mirino Botman. Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan ha presentato un’offerta ufficiale anche per il difensore: la proposta dei rossoneri raggiungerebbe i 32/33 milioni di euro bonus inclusi. La nuova proprietà avrebbe fissato intorno ai 100 milioni di euro il budget estivo per le entrate: ecco il possibile colpo da novanta votato dagli utenti di Calciomercato.it.

Calciomercato Milan, l’esito del sondaggio lanciato da CM.IT

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 La nuova proprietà del #Milan stanzia un budget per il mercato da 100 milioni, quale colpo vorreste per i rossoneri? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 9, 2022

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il miglior colpo per il Milan. Il più votato tra i quattro big scelti è Milinkovic-Savic, con il 40,6% delle preferenze. Più staccati Ziyech (26,9%) e Gabriel Jesus (23,1%), mentre non sembra scaldare i tifosi rossoneri il nome di Koulibaly (9,4%). In ogni caso, sarà molto difficile strappare il serbo a Lotito: il presidente della Lazio non fa sconti e chiede oltre 60-70 milioni di euro.