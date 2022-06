Juventus sbigottita: pagano la clausola per De Ligt

La Juventus alle prese con il futuro, tra gli altri, di de Ligt: rinnovo di contratto in salita, ecco chi può pagare la clausola

Juventus attiva su vari fronti in questi giorni già molto caldi di mercato. Bianconeri attenti al mercato in entrata, dove si cerca di mettere a segno i primi colpi per rinforzare la rosa di Allegri, ma anche al mercato ‘interno’, dove, dopo alcuni addii pesanti, occorre definire il futuro di altri giocatori al momento in bilico, come de Ligt.

Il pensiero della società in questo senso è chiaro. Si vorrebbe trattenere l’olandese, che ha un contratto in scadenza nel 2024, ma non a qualsiasi cifra. Anche per lui, varrebbe il discorso della riduzione del monte ingaggi. Calciomercato.it vi ha raccontato la proposta di rinnovo a 7,5 milioni annui, ma a queste condizioni de Ligt non è disposto ad accettare. Dunque, il suo futuro a Torino, al momento, si fa davvero incerto.

Calciomercato Juventus, il Chelsea fa sul serio per de Ligt: il piano

Secondo ‘Tuttosport’, la prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro tra la dirigenza della Juventus e l’entourage di de Ligt, con a capo l’avvocatessa brasiliana Rafaela Pimenta. Ma sullo sfondo può irrompere il Chelsea, fresco di nuova proprietà e con un tesoretto di 200 milioni sul mercato da investire. Il ‘Telegraph’ sostiene infatti che i londinesi potrebbero anche pagare la clausola rescissoria del difensore e, con i soldi restanti, fiondarsi su Dembelé per l’attacco. Al momento, la Juventus non ha ricevuto offerte ufficiali per de Ligt, ma l’irruzione dei ‘Blues’ potrebbe cambiare tutto.