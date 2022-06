Inter-Dybala, solo conferme: la data per il sì definitivo

L’Inter sempre più vicina a Paulo Dybala, accelerazione sull’affare dopo il summit di ieri: i tempi per chiudere

Da tempi non sospetti, l’Inter vuole Paulo Dybala e adesso i tempi iniziano a essere maturi per il matrimonio tra i nerazzurri e la ‘Joya’. La giornata di ieri è stata fondamentale per mettere basi concrete.

Calciomercato.it vi ha raccontato il summit di ieri tra lo stato maggiore dell’Inter e l’entourage di Dybala, dove è stata ribadita un’offerta complessiva da 7 milioni di euro netti a stagione. Il club milanese fa ormai corsa solitaria per l’argentino ed è pronto a mettere le mani su di lui, arrivano conferme sul buon esito della trattativa che si avvicina sempre di più.

Inter, passi avanti concreti per Dybala: i tempi per la fumata bianca

I principali quotidiani sportivi oggi in edicola – ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’ – confermano le cifre anticipate dalla nostra redazione. Cifre che verranno riferite a Dybala, per arrivare, probabilmente entro una settimana, all’intesa definitiva, cercando di accelerare i tempi il più possibile. L’Inter non ha più dubbi sugli addii di Vidal e Sanchez, ormai slegati dall’approdo dell’ex Juventus. E la volontà da entrambe le parti di giungere a un accordo è stata simboleggiata dall’elevato numero di presenti al summit di ieri. Non solo Marotta e Ausilio per l’Inter, ma anche il vicepresidente Javier Zanetti, il tecnico Simone Inzaghi e l’agente FIFA Petralito. Dall’altra parte, oltre all’agente Antun, l’intermediario Fabrizio De Vecchi e l’uomo delle sponsorizzazioni, Carlos Novel. Ci sono tutti i presupposti per arrivare presto a dama.