Nazionali indigeste, la Juve trema per de Ligt

Infortunio per de ligt durante l’incontro tra Olanda e Galles: l’olandese costretto a lasciare il terreno di gioco, la Juve in allarme

La Juventus in apprensione. Infortunio in Nazionale per Matthijs de Ligt, costretto a lasciare il campo durante Galles-Olanda.

Il centrale bianconero ha accusato un problema alla coscia destra nella fase finale della gara di Nations League (risultato 2-1 per l’Olanda) e van Gaal ha dovuto sostituirlo. Al posto del centrale della Juventus è entrato in campo Martins Indi che ha fatto il suo ritorno in Nazionale a cinque anni dalla sua ultima volta. Resta ora da capire qual è l’entità dell’infortunio accorso a de Ligt e che lo ha costretto al cambio all’84’ di Galles-Olanda.

Il calciatore si è accasciato a terra a pochi minuti dal fischio finale e, dopo l’intervento dei sanitari, ha lasciato il terreno di gioco. Per lui un problema alla coscia destra: gli accertamenti cui si sottoporrà nelle prossime ore chiariranno la tipologia di infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

Juventus, non solo l’infortunio per de Ligt: gli aggiornamenti sul rinnovo

Ovviamente fiato sospeso per la Juventus che attende di capire l’entità del problema accusato da de Ligt. Come raccontato da Calciomercato.it, la società vuole rivedere al ribasso l’ingaggio del difensore olandese: dai 12 milioni attuali a 7,5 con bonus, una ipotesi che non piace al calciatore.

Per questo il rinnovo è ora più lontano con quattro squadre che, con le giuste proposte economiche, potrebbero allontanare de Ligt dalla Juventus: Real, Manchester City, Liverpool e Psg. Nessuna finora si è fatta avanti ed allora l’olandese – permanendo così la situazione -resterà in bianconero. Ma ora l’attenzione è all’infortunio che si spera sia di poco conto.