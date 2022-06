L’annuncio UFFICIALE che ‘accende’ la Juventus: è addio al Chelsea

Mentre il calciomercato imperversa, da Londra arriva un annuncio che può cambiare le strategie della Juventus: addio ufficiale

I bianconeri sono tra i protagonisti in questo inizio di mercato, con tante nomi sondati e due operazioni su tutte in cantiere: quella per riportare Paul Pogba a Torino e quella per raggiungere Angel Di Maria.

Come raccontato su Calciomercato.it, la trattativa per il ‘Fideo’ sono entrate in una fase decisiva: a breve è attesa l’ultima risposta dell’argentino sulla proposta della Juventus. Intanto, però, da Londra arriva un annuncio ufficiale che potrebbe avere un discreto peso sulle strategie di mercato della ‘Vecchia Signora’: l’addio di Saul al Chelsea è diventato realtà, così come il suo ritorno all’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Saul torna all’Atletico | Ora De Paul potrebbe muoversi

Saul Niguez sul proprio profilo ‘Twitter’ ha ufficializzato la fine del suo prestito al Chelsea: “Ciao Blues, vi scrivo per congedarmi. Ringrazio il club per aver cercato di curare ogni dettaglio per farmi sentire a casa, grazie anche a tutti i tifosi per avermi supportato nel bene e nel male, sarò per sempre grato”. Inoltre, lo spagnolo ha aggiunto: “Ma soprattutto voglio ringraziare i miei compagni di squadra. Sono stati fondamentali per non cadere a pezzi, mi hanno aiutato a supportare la squadra e a restare sereno. Grazie Chelsea”.

Il ritorno di Saul all’Atletico Madrid, inoltre, potrebbe avere un impatto sul mercato della Juventus. Come rivelato su queste pagine nella giornata di ieri, il nome di Rodrigo De Paul torna ad essere accostato ai bianconeri e il ritorno dello spagnolo chiuderebbe ulteriormente gli spazi all’argentino nel centrocampo del ‘Cholo’ Simeone. Insomma, dietro ad un addio potrebbe esserci un ‘benvenuto’.