Nuovo tentativo per Morata: la formula per il ritorno alla Juventus

La storia tra la Juventus e Alvaro Morata potrebbe vivere un nuovo capitolo: ecco la formula per trattenerlo a Torino

L’attacco della Juventus è un rebus totale, con solamente Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ad avere un ruolo da protagonisti nei piani di Massimiliano Allegri: ecco perché il ritorno di Alvaro Morata potrebbe essere una buona soluzione.

Il tecnico livornese non ha mai nascosto la propria stima nei confronti dello spagnolo, così come il fatto che lo preferisce nettamente a Moise Kean. Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nella giornata di ieri, la Juventus sta ancora lavorando con l’Atletico Madrid per riportare Alvaro a Torino: la chiave potrebbe essere una nuova formula con i ‘Colchoneros’.

Calciomercato Juventus, Morata può restare | Nuovo prestito dall’Atletico

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, l’Atletico Madrid si sarebbe scontrato contro le difficoltà a cedere Alvaro Morata a titolo definitivo e sarebbe entrato nuovamente nell’ordine di idee di trattare con la Juventus. La svolta potrebbe essere legata ad un nuovo prestito oneroso a 10 milioni di euro con un riscatto fissato a 10 milioni. Un’operazione da 20 milioni di euro complessivi, che potrebbe essere accettata dai bianconeri.

In questo contesto, poi, attenzione anche un discorso più ampio della ‘Vecchia Signora’ con gli spagnoli per Rodrigo De Paul. Anche l’argentino piace molto e con Simeone ha dimostrato di soffrire e di non riuscire ad esprimere tutte le sue qualità, il ritorno in Serie A sarebbe molto gradito al giocatore. Prima di comprendere cosa ne sarà di Di Maria, quindi, la Juventus potrebbe ritrovare Morata.