Di Maria-Juventus, nuovo ribaltone: ecco cosa sta succedendo

Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Angel Di Maria. Possibile frenata anche sul fronte Barcellona: l’indiscrezione

Possibile ribaltone per Angel Di Maria dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Il futuro del ‘Fideo’, infatti, è tutt’altro che scritto.

Nonostante le voci delle ultime ore, Angel Di Maria non sembra così vicino al Barcellona. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, il club blaugrana avrebbe deciso di non ingaggiare l’argentino a parametro zero a causa dell’età troppo avanzata. Xavi, inoltre, avrebbe dato la propria preferenza a Raphina, esterno che si è messo in mostra in Premier League con la maglia del Leeds. L’affare, dunque, non sarebbe così in discesa, anzi.

Nelle ultime ore, come raccontato da Calciomercato.it, si è però raffreddata anche la pista Juventus: i bianconeri e Di Maria stanno continuando a dialogare, ma ancora non è arrivata una risposta definitiva da parte del giocatore e, come raccolto dalla nostra redazione, non è attesa a breve. L’argentino sta valutando e non ha ancora preso alcuna decisione, ma in caso di rifiuto da parte del Barcellona la Juve potrebbe tornare la prima opzione. Vi terremo aggiornati.