Dybala più Lukaku per una super Inter: scelto il big da sacrificare

L’Inter in pressing anche su Lukaku, non solo Dybala: il verdetto sul big da sacrificare sul mercato per il ritorno del centravanti belga

L’Inter, oltre a Paulo Dybala, ci prova anche per il clamoroso ritorno a Milano di Romelu Lukaku. La trattativa per il centravanti belga sembrava impossibile, ma il Chelsea lascia uno spiraglio aperto per la cessione del giocatore.

Lukaku non rientra nei piani di Tuchel, con il tecnico tedesco che avrà ampio potere decisionale sul mercato dopo il cambio di proprietà in seno al sodalizio londinese. Per il doppio colpo Dybala-Lukaku serve però un sacrificio all’Inter, con un big dell’attuale rosa a disposizione di Inzaghi che potrebbe lasciare Milano.

Bastoni, Skriniar, Barella o Lautaro Martinez… chi sacrificare per il ritorno ad Appiano Gentile di Lukaku? Lo abbiamo chiesto ai nostri utenti nel sondaggio promosso sulla pagina ufficiale Telegram di Calciomercato.it. A finire sul mercato secondo i tifosi nerazzurri è il ‘Toro’ argentino: per il 47% dei votanti, dovrebbe essere Lautaro il big designato a lasciare l’Inter per far posto al nazionale belga.

Lukaku torna all’Inter: Lautaro Martinez fa posto al belga nel sondaggio di CM.IT

Il numero dieci stacca gli altri candidati con largo margine: Skriniar totalizza il 23 per centro, 17 e 13% invece per Barella e Bastoni. Vedremo nelle prossime settimane in tal senso quali saranno le mosse di Marotta e Ausilio, per il momento il ‘verdetto’ dei sostenitori interisti è abbastanza chiaro: Lautaro Martinez il sacrificato per far posto al ritorno di Lukaku.