Juventus, la carta a sorpresa per Morata: Cherubini propone lo scambio

La Juventus tenta un’ultima carta per il riscatto di Morata, da Cherubini arriva la proposta all’Atletico di uno scambio

Il riscatto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, per la Juventus, è in salita. Fosse per Massimiliano Allegri, non si priverebbe dell’attaccante spagnolo, di cui ha apprezzato molto il lavoro in questa stagione e un rendimento non esorbitante ma comunque positivo (12 reti e 9 assist, agendo nella seconda parte della stagione per lo più da esterno). Ma le necessità di bilancio e le cifre del riscatto pattuito con i ‘Colchoneros’ rendono la situazione complessa.

E’ noto che i bianconeri non intendano corrispondere all’Atletico i 35 milioni di euro previsti nell’accordo originario, puntando a uno sconto. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus effettuerà un nuovo tentativo per Morata, cercando di mantenere le cifre all’interno di 20 milioni o poco più. Si attendono anche sviluppi relativi a eventuali interessamenti di altre squadre. L’Atletico ha infatti ricevuto tre chiamate per Morata, da Barcellona, Arsenal e Newcastle. Ma la Juventus potrebbe anche tentare una nuova carta, per trattenere il 29enne.

Juventus, rilancio per Morata: Kean proposto all’Atletico

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, Cherubini intenderebbe proporre Moise Kean all’Atletico come contropartita nell’affare. Il classe 2000, che quest’anno non ha avuto molto spazio (44 gare complessive ma con soli 1.434 minuti giocati) vorrebbe andare a giocare altrove, per il momento l’idea è solo a livello potenziale. Manca ancora il sì da parte di Simeone all’operazione, dell’ipotesi comunque i due club continueranno a parlare.