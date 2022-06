Di Maria si complica: la Juventus sceglie un mancino più forte

La Juventus rinnoverà il reparto avanzato dopo gli addii di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi

In attesa di definire il grande ritorno di Paul Pogba, la Juventus continua a lavorare per rinnovare il proprio parco attaccanti. Il club bianconero vorrebbe trattenere Alvaro Morata dopo il prestito degli ultimi due anni, ma dovrà prima trovare un incastro non semplice con l’Atletico Madrid per la cessione a titolo definitivo.

In uscita, invece, nelle scorse settimane la Juventus ha annunciato gli addii di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, entrambi in scadenza di contratto con il club bianconero. Sulle fasce, dunque, il ds Cherubini dovrà darsi un gran da fare per consegnare a Massimiliano Allegri un attacco capace di competere per i vertici della classifica.

Nonostante il recupero proceda spedito, infatti, Federico Chiesa difficilmente riuscirà a tornare al top per inizio stagione e, considerando lo stop del campionato tra novembre e dicembre per via dei Mondiali, la Juventus avrà bisogno subito di volti nuovi. Per questo motivo il club bianconero sta trattando ad esempio il colpo Di Maria, anche lui a zero dopo l’addio al Paris Saint Germain.

Calciomercato Juve, i tifosi votano Mahrez in attacco

Quella per Angel Di Maria è una trattativa che la Juventus sta portando avanti ormai da diverse settimane, ma che potrebbe essere rovinata dall’eventuale ritorno di fiamma del Barcellona. Nel caso in cui ‘El Fideo’ non dovesse approdare a Torino, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale sarebbe la loro prima alternativa per le corsie esterne.

A trionfare nel sondaggio Twitter è stato un titolarissimo del Manchester City di Pep Guardiola, Riyad Mahrez. L’esterno algerino ha superato gli altri candidati conquistando il 35% dei voti, davanti a Zaniolo al 27,1%. Sul gradino più basso del podio si è accomodato Filip Kostic con il 23,4%, anche lui obiettivo molto forte dei bianconeri. Non scalda i tifosi della Juventus, infine, Berardi, ultimo con il 14,5%.