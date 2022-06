Lukaku-Inter, ora si entra nel vivo: la nuova risposta cambia tutto

L’Inter e Romelu Lukaku sono pronti a ritrovarsi. La nuova apertura può cambiare molto per il destino del belga in nerazzurro

I grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. A volte, neanche troppo tempo dopo. Ed è questo che potrebbe succedere, a breve giro di posta, tra Romelu Lukaku e l’Inter.

Il gigante belga si è pentito già dopo poche settimane di aver lasciato i nerazzurri per tornare al Chelsea e lo scorso autunno non ne ha fatto tanto mistero, dimostrandolo anche su pubblica piazza. Poi, da quando si è chiusa la stagione, i rumors sono tornati impetuosamente, soprattutto perché a spingere è lo stesso calciatore, sempre più desideroso di tornare a respirare l’aria di Milano, sponda nerazzurra. E, quindi, via alle trattative: l’apertura a tagliarsi in maniera considerevole, la decisione di trattare ‘da solo’, al massimo con l’aiuto di un legale. Tutto per tornare all’Inter, e ora le possibilità sembrano in aumento.

Lukaku-Inter più vicini: il Chelsea apre al prestito

Se si parla di riacquistare Lukaku, l’Inter non può. Ma con un’apertura del Chelsea al prestito chissà, dicevamo. E quest’apertura pare essere arrivata. Dopo i primi contatti da Londra, non arrivano notizie di una chiusura per il prestito, anzi. A riportarlo è ‘Sky Sport’, che evidenzia anche i passi successivi: ora bisognerà trovare la formula e l’accordo che possa soddisfare le parti in causa per arrivare a una clamorosa fumata bianca. Intanto, vi ribadiamo quella che è la volontà del calciatore: Lukaku vuole solo l’Inter ed è disposto a dire ‘no’ a tutti i club che non siano i nerazzurri. La strada è tracciata per lasciare Tuchel e tornare nel capoluogo lombardo, ora bisogna percorrerla e con un’apertura (fondamentale) in più nella manica.