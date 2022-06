Calciomercato Inter e Juventus, c’è l’annuncio: “Ho deciso dove giocherò”

Annuncio definitivo sul futuro: il big ha rivelato la sua decisione in vista della prossima stagione

Inter e Juventus subito protagoniste sul calciomercato in vista della prossima stagione, con i bianconeri che hanno fissato l’obiettivo scudetto e anche la squadra di Inzaghi che vuole tornare a trionfare in Serie A.

Sono diversi i nomi caldi su entrambi i fronti, da Pogba e Di Maria per la Juve a Dybala e Mkhitaryan in casa nerazzurra. Non mancano anche gli incroci e gli obiettivi condivisi tra i due club rivali: uno di questi è Leandro Paredes. Il centrocampista argentino del PSG, nel mirino anche della Roma di Mourinho, è ormai da diverse sessioni accostato per un possibili ritorno in Serie A. Il suo contratto con i parigini è in scadenza nel 2023 e si è già parlato di un futuro in bilico in Ligue 1. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio dell’ex Roma.

Calciomercato Inter e Juventus, l’annuncio di Paredes

A ‘Radio La Red’, l’argentino ha annunciato il suo futuro: “Resterò al Paris Saint-Germain quest’estate. Non è il momento di andarmene o di tornare al Boca Juniors“. Paredes ha già preso la sua decisione e onorerà il contratto con il PSG fino al 2023. Possibile l’addio a parametro zero tra una stagione, con le big di Serie A sempre sullo sfondo. Staremo a vedere.