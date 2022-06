Rinnovo in vista per Italiano: confermata indiscrezione CM.IT

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a breve potrebbe prolungare il proprio contratto col club viola: parti al lavoro per l’intesa

Il percorso di Vincenzo Italiano con la Fiorentina è stato certamente positivo. La ‘Viola’, grazie all’ottimo lavoro svolto dal tecnico dal suo arrivo sulla panchina toscana, è riuscita a ritagliarsi un posto in Europa, piazzandosi settima in classifica.

Milenkovic e compagni, dunque, giocheranno i preliminari della Conference League, competizione vinta soltanto qualche settimana dalla Roma di Jose Mourinho. Il patron Commisso, dal canto suo, vuole premiare il mister ex Spezia per il cammino più che soddisfacente dell’annata da poco conclusa. Come vi abbiamo anticipato lo scorso 13 maggio su Calciomercato.it, è una concreta possibilità il rinnovo a cifre più elevate per l’allenatore nativo di Karlsruhe. La conferma arriva da ‘Sky Sport’, che riferisce come la società stia pensando ad un adeguamento dell’ingaggio e riflette anche su un prolungamento della data di scadenza del contratto, fissata a giugno 2023 (clausola da 10 milioni di euro).

Calciomercato Fiorentina, adeguamento e rinnovo per Italiano

Sempre sulle nostre pagine, inoltre, abbiamo specificato anche che Italiano vuole garanzie sul calciomercato, in modo da essere sicuro di poter contare su un gruppo di calciatori migliore rispetto quello utilizzato quest’anno. In particolare, chiede un attaccante, un centrocampista e un portiere di sicuro affidamento. Il profilo di Italiano era finito nei radar di Napoli e Atalanta, come eventuale sostituto di Spalletti e Gasperini. Ma a questo punto è sempre più probabile la permanenza a Firenze.