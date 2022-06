Mourinho fiuta il colpo grosso dalla Juve: c’è il primo sì

José Mourinho scatenato sul mercato dopo aver messo le mani su Matic

L’addio inaspettato sino a poche settimane fa di Henrikh Mkhitaryan a costo zero, non ha scosso più di tanto José Mourinho. Nemmeno il tempo di salutare il centrocampista armeno che lo Special One si è subito consolato con un altro svincolato di lusso già allenato in Premier League e in uscita dal Manchester United.

Nemanja Matic, come raccontato nel pomeriggio dalla nostra redazione, è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista serbo porterà quell’esperienza di cui il tecnico portoghese avrà bisogno in mezzo al campo, in attesa di nuovi importanti rinforzi per aumentare ulteriormente la qualità della rosa giallorossa.

Il centrocampo, però, non è l’unico reparto su cui la Roma sta lavorando con attenzione. Pochi giorni fa, ad esempio, si era parlato di un interesse giallorosso per Hector Bellerin sulla corsia di destra, una posizione che Mourinho vorrebbe coprire dopo il ritorno dal prestito di Maitland-Niles all’Arsenal. Oltre allo spagnolo, però, occhio anche all’intrigo Cuadrado.

Calciomercato Juve, Cuadrado nel mirino della Roma

Cuadrado avrebbe infatti rifiutato l’ultima proposta per il rinnovo e sarebbe in rotta con la Juventus. Sebbene l’ultimo prolungamento dello scorso aprile, scattato automaticamente alla 40esima presenza in stagione, il terzino colombiano non avrebbe gradito l’ultimo biennale proposto a 3 milioni netti: 2 in meno rispetto agli attuali 5 guadagnati. E come raccontato da ‘Sportmediaset’, sarebbe stato indicato da José Mourinho come obiettivo alla dirigenza della Roma.

Un profilo che piace sicuramente al tecnico portoghese poiché effettivamente sarebbe l’ideale a destra nel suo 3-4-2-1. Ma – come saputo dalla redazione di calciomercato.it – oltre agli ostacoli dettati dell’elevato ingaggio richiesto (4 milioni a stagione per un biennale), ad oggi non sono state registrate trattative o contatti concreti tra la Roma e Cuadrado.