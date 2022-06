Irrompe la Juve: sfida aperta con Mourinho

Anche la Juventus su un calciatore nel mirino della Roma. I destini di Allegri e Mourinho potrebbero incrociarsi su un laterale in cerca di sistemazione dopo il rilancio di quest’anno

La Roma fa sul serio e punta a migliorare quanto di buono fatto vedere quest’anno con Josè Mourinho in panchina, che ha portato i giallorossi a vincere la Conference League oltre che al sesto posto in campionato. Ora spazio al mercato con diverse situazioni per i capitolini che danno uno sguardo anche al mercato spagnolo con interessamento su Hector Bellerin, laterale iberico di proprietà dell’Arsenal che quest’anno si è rilanciato alla grande con la maglia del Real Betis, con la quale ha anche vinto la Copa del Rey.

Il club andaluso non ha ancora trovato un’intesa con l’Arsenal per il riscatto del terzino destro iberico, motivo per cui il nome del 27enne potrebbe tornare di moda in Serie A, non solo per la stessa Roma.

Calciomercato Juventus, sfida alla Roma per Bellerin: la Serie A è allettante

Un’altra squadra molto attiva in merito alla prossima sessione di calciomercato è la Juventus, che oltre ad attacco e centrocampo pensa anche alla difesa. Secondo quanto sottolineato da ‘As’, dopo Fiorentina e Roma, anche la stessa società bianconera potrebbe provarci per Hector Bellerin. L’Arsenal dal canto suo non ha intenzione di proseguire ancora con lo spagnolo, visto anche l’alto ingaggio da 3 milioni di euro netti che complica ulteriormente anche la strada della permanenza a Siviglia.

Il club verdebianco non ha le liquidità in questo momento per affrontare un trasferimento, ecco perché lavorerà sull’ingaggio di Bellerin a fuoco lento al netto della concorrenza estera. Se non dovesse sbloccarsi la situazione del Betis ecco che dall’Italia potrebbero farsi trovare pronti con i piani iniziali del calciatore che a quel punto potrebbero cambiare.