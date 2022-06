Mourinho gongola ancora: secondo colpo per la Roma

Jose Mourinho si appresta a ricevere un altro rinforzo dal mercato: accordo di massima raggiunto per il terzino

La Roma di Jose Mourinho è tra le squadre più attive sul mercato in questa prima fase. Ultimato l’affare Matic, che ha rifiutato tante altre proposte per sposare il progetto giallorosso, il club capitolino guarda avanti e pensa a rafforzare la corsia destra.

Il portoghese ha chiesto un nuovo calciatore che possa alternarsi con Karsdorp: il profilo individuato è quello di Zeki Celik. In queste ultime ore, come ha potuto appurare Calciomercato.it, sono arrivate solo conferme in merito alla voglia della Roma di puntare sul giocatore del Lille, che rappresenta una vera e propria opportunità. Il contratto in scadenza nel 2023 fa sì, infatti, che il cartellino del 25enne non sia altissimo: ecco che come raccontato da Asromalive.it, le parti hanno trovato un punto d’incontro a 7 milioni di euro. E’ davvero tutto pronto dunque per la seconda fumata bianca.