Calciomercato Juventus e Milan, accordo raggiunto per Gabriel Jesus

Gabriel Jesus avrebbe trovato un accordo con la sua nuova squadra: ecco tutti i dettagli per il giocatore che piace a Milan e Juventus

Milan e Juventus sono alla ricerca di rinforzi per l’attacco, di calciatori capaci di giocare dalla trequarti in su.

Nelle ultime settimane entrambe le squadre si sono interessate a Gabriel Jesus. Come raccontato su Calciomercato.it, bianconeri e rossoneri hanno chiesto informazione all’entourage del calciatore. Vi abbiamo anche detto di quanto fosse complicato portare in Italia il giocatore del Manchester City.

E’ vero che Jesus rappresenta un’opportunità di mercato visto il contratto in scadenza nel 2023 ma le spese da affrontare restano comunque davvero alte.

Calciomercato Juventus e Milan, niente Serie A per Gabriel Jesus

Vi abbiamo detto pure che la squadra in vantaggio e intenzionata a fare sul serio era l‘Arsenal. Notizia questa che trova conferme, in Inghilterra, anche oggi: secondo quanto raccontato da Football Insider, i Gunners e il calciatore brasiliano avrebbero raggiunto un accordo per il ricco contratto che firmeranno una volta ricevuto il via libera da parte dei Citizens.

Appare davvero complicato, adesso, che le cose possano cambiare. L’Arsenal è dunque pronta a mettere le mani su Gabriel Jesus, facendo sfumare, definitivamente il sogno di Milan e Juventus.