Ribaltone Juventus, cambia tutto e Allegri adesso è preoccupato

Ancora nessuna offerta ufficiale da parte della Juventus per Filip Kostic. Ecco le ultime indiscrezioni di calciomercato sull’esterno

Si profilano giorni e settimane caldissime in casa Juventus su diversi fronti, dal ritorno di Pogba e l’arrivo di Di Maria, entrambi a costo zero, al nome di Kostic per la corsia di sinistra.

Come raccontato da Calciomercato.it, il club bianconero fa sul serio per Filip Kostic, che ha voglia di provare una nuova avventura in Serie A ed è in scadenza di contratto nel 2023 con l’Eintracht Francoforte con cui ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League. La Juve ha già avviato i contatti per l’esterno serbo ed è stato confermato un incontro tra tutte le parti in causa per discutere della situazione. Tuttavia, la trattativa non è ancora così avanzata e non si è arrivati alla prima offerta ufficiale da parte della dirigenza bianconera. Anzi le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania non fanno dormire sonni tranquilli a Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, gli aggiornamenti sulla pista Kostic

Secondo quanto riportato dall’emittente tedesca ‘Sport1’, la Juventus non avrebbe presentato alcuna offerta ufficiale all’Eintracht Francoforte per Kostic. I teutonici chiedono almeno 20 milioni di euro per liberarsi del giocatore. Al momento, però, la società bianconera non avrebbe intenzione di spingersi fino a questa cifra. Ma non solo. Il club tedesco starebbe infatti valutando anche il rinnovo del contratto di Kostic, in scadenza nel giugno 2023, per blindare il giocatore e fargli giocare la Champions da protagonista. La Juventus è dunque avvisata.