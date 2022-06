Pogba alla Juventus: altri due indizi avvicinano l’ufficialità

Un grande ritorno alla Juve sta per concretizzarsi. Paul Pogba è a un passo dal vestire ancora bianconero: ecco le cifre dell’operazione

Gli affari sul calciomercato riguardano spesso l’amore, in qualche misura. E di Paul Pogba alla Juve si può dire lo stesso, senza il rischio di sentirsi smentiti.

Non a caso, qualche giorno fa abbiamo scritto di un calciatore che era ormai ‘promesso sposo’ bianconero, nel vivo dello sprint finale. Uno sprint che sta arrivando alle fasi più calde, indiscrezione confermata, quelle fasi che precedono i passaggi formali. Pogba sarà un nuovo calciatore della Juve, i tifosi possono sognare e ora anche far partire il conto alla rovescia. Chi si è portato oltre è ‘Sport Mediaset’, secondo cui ora ci siamo davvero per l’arrivo del francese. Da oggi ogni momento è quello buono per l’annuncio, sono sicuri. Ma andiamo nei dettagli dell’operazione.

Calciomercato, Pogba di ritorno alla Juve: manca solo l’ufficialità

Ormai mancano solo gli ultimissimi dettagli dell’affare: si parla di tre anni di contratto a 7,5-8 milioni di euro a stagione. Ma alla fine potrebbe essere messo sul piatto addirittura un quadriennale, con un’opzione per un anno in più. In tal senso, occhio all’ultimo incontro tra la società e Rafaela Pimenta che potrebbe definire il tutto. E poi manca solo l’ufficialità e c’è addirittura chi dice abbia già svolto la prima parte delle visite mediche, dopo i rumors sullo spostamento del suo parco macchine nella sua vecchia residenza torinese in ristrutturazione. Di certo, ora manca davvero poco: la concorrenza di Real Madrid e PSG non è più un problema, siamo già nella fase in cui si attendono solo gli annunci. Per la gioia di Massimiliano Allegri e dei tifosi della Vecchia Signora.