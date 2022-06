CM.IT | Isco e la Roma ci pensano, ma lo spagnolo ha una priorità

Isco cerca un nuovo club e Mendes si è messo in contatto con la Roma di Mourinho: gli aggiornamenti

Isco cerca una nuova sfida. Salutato ufficialmente il Real Madrid dopo nove anni e 19 titoli, lo spagnolo vuole tornare a sentirsi protagonista. Nelle ultime tre stagioni il suo minutaggio è calato gradualmente fino alle appena 17 presenze e 407 minuti sommati nell’ultima annata. A 30 anni e con la sua enorme dote di talento, il malagueno sa che la sua carriera può ancora regalargli grandi soddisfazioni.

Per trovare una nuova avventura, si è affidato, come Asensio, a Jorge Mendes, che ha già allacciato i primi contatti con diversi club.

Dall’entourage dello spagnolo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, giunge la certezza che sono diversi i club interessati allo spagnolo, la cui priorità, però, è quella di restare in Spagna per ragioni personali.

Se possibile, Isco vorrebbe proseguire la sua carriera nella Liga, ma non è uno scenario di semplice realizzazione. Il Betis gli avrebbe offerto un contratto solo nel caso in cui si fosse qualificato alla Champions, mentre il Siviglia, nonostante Lopetegui abbia chiesto il suo ingaggio anche pubblicamente, non ha intenzione di farsi avanti. Monchi ha altri piani.

Calciomercato Roma, il punto sul futuro di Isco

Resterebbe il Valencia di Gattuso, nel quale Mendes ha enorme influenza, ma è una possibilità che potrebbe aprirsi soltanto più avanti, dopo qualche cessione importante e tagliando abbastanza le sue richieste di ingaggio (che al Real sfiorava i sei milioni netti).

E la Roma? A Isco, nel caso in cui restare in Spagna non fosse possibile, l’idea di vestirsi di giallorosso piace, ma siamo, per ora, ai contatti preliminari. Mendes ne ha discusso col suo protetto Mourinho e la società romanista, anche se non si può ancora parlare di trattativa. L’ex madridista è un’opportunità che andrà valutata con calma. Il suo futuro non si definirà a breve.