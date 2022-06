Isco può arrivare in Serie A: contatti già avviati col club

Dopo anni di inseguimento, Isco potrebbe finalmente raggiungere la Serie A: contatti avviati con il club italiano

Sono anni che la Serie A insegue il talento di Isco, relegato ad un ruolo secondario in quel di Madrid: questa volta, però, potrebbe essere quella giusta.

Molti club negli anni hanno mostrato un interesse nei confronti dell’ex Malaga, con Juventus e Milan tra le più attive in questo senso. Questa estate, tuttavia, la possibilità è molto più concreta: ieri, infatti, si è conclusa ufficialmente la sua avventura con il Real Madrid. Avviati i contatti con un club di Serie A.

Calciomercato, Isco può arrivare in Serie A | Contatti con la Roma

I suoi ormai ex compagni di squadra del Real Madrid lo chiamavano ‘Magia’, per le giocate straordinarie mostrate in allenamento, e ora il suo talento potrebbe esprimersi in tutta la sua magnificenza in Serie A. Secondo quanto riportato su ‘AS’, dopo essere rimasto svincolato, Isco ha avuto dei contatti con la Roma di José Mourinho: l’andaluso sarebbe considerato il profilo ideale per innalzare il livello tecnico della rosa giallorossa da parte dello ‘Special One’.

Una destinazione che potrebbe anche essere gradita da Isco, che però preferirebbe restare nella Liga spagnola. La sua priorità era il Betis Siviglia, ma la mancata qualificazione alla prossima Champions League ha complicato i piani dell’andaluso. Attenzione al Valencia, che ha appena firmato Gattuso come nuovo allenatore, che potrebbe essere diventata la destinazione giusta per l’ex Real. La Roma, però, ci sta provando sul serio.