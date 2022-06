Calciomercato Milan, doppio colpo immediato: Zaniolo può attendere

Il Milan potrebbe presto abbandonare la pista Zaniolo: Maldini e Massara virano sul doppio colpo

Il nuovo Milan targato RedBird riparte dalla continuità manageriale e da Maldini e Massara, i due principali artefici della squadra da scudetto di Stefano Pioli.

I due dirigenti rinnoveranno il contratto in scadenza e sono già al lavoro sul calciomercato estivo. Una delle priorità del club rossonero è quella di rinforzare la trequarti. In questo senso, da Zaniolo a De Ketelaere e Noa Lang, sono già diversi i nomi accostati alla squadra campione d’Italia. Come anticipato da Calciomercato.it, Noa Lang potrebbe diventare presto un nuovo calciatore del Milan. Al Bruges andrebbero 20 milioni più tre di bonus e al calciatore 2,8 più bonus, la prossima settimana potrebbe essere già decisiva. Ma non solo Lang.

Calciomercato Milan, De Ketelaere e Noa Lang più di Zaniolo

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la strada che porta a De Ketelaere sembra meno tortuosa rispetto a quella di Zaniolo. Per battere la concorrenza estera serviranno però 40 milioni, e l’unico modo per ottenere uno sconto da parte del Bruges è inserire nell’affare anche Noa Lang, riferisce il quotidiano. Il ‘pacchetto’ De Ketelaere-Lang permetterebbe al Milan di abbassare la cifra complessiva da destinare al club belga, abbandonando così la pista Zaniolo.