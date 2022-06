Terremoto Juventus: “Hanno telefonato ad Allegri”

Un vero e proprio terremoto può scuotere il mercato della Juventus: la telefonata ad Allegri mette in allarme i bianconeri

Nel calciomercato non c’è mai nulla di scontato. Un concetto valido sempre e ancora di più quando di mezzo ci sono alcune delle società più ricche d’Europa. Società come il Paris Saint-Germain, l’unica grande che ancora deve indicare l’allenatore del prossimo anno.

Un vuoto che rischia di provocare un vero e proprio terremoto anche in lidi più lontani rispetto alla Torre Eiffel. Di ieri le voci su Josè Mourinho tra i candidati alla panchina transalpina. Una indiscrezione che si scontra però con la realtà raccontata da Calciomercato.it: non ci sono possibilità di vedere lo ‘Special One lasciare la Roma, mentre sono altre le candidature in cima alla lista di Campos, prossimo direttore sportivo del Psg. Tra i tanti nomi finiti nelle valutazioni del club francese (da Zidane a Conceicao e Thiago Motta) in pole c’è quello di Galtier che molto bene ha fatto nelle esperienze a Lille e Nizza.

Questo lo stato dell’arte per la caccia al prossimo allenatore del Psg che avrebbe fatto tappa anche a Torino, sponda bianconera.

Calciomercato Juventus, il Psg telefona ad Allegri

Nel giro di orizzonti della società parigina per individuare il profilo ideale cui affidare la guida tecnica, ci sarebbe stata anche una telefonata a Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano già in passato è stato accostato al Psg ed ora sarebbe un nome nuovamente finito nella cerchia dei possibili candidati.

A rivelarlo è stato Luca Momblano nel corso di una diretta su ‘juventibus’. Il giornalista ha, infatti, affermato: “Il Psg nelle varie chiamate di cui è reso protagonista, ha ricontattato anche Allegri, sempre per parlare della sua situazione. La cosa si è consumata alla vigilia dell’andata di Monza-Pisa, dieci giorni fa”.

Al momento però – come raccontato dalla nostra redazione – il nome prioritario per la panchina del Psg è quello diChristophe Galtier.