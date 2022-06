Il Milan ‘paga’ Kulusevski: il colpo che cambia il calciomercato

I primi sei mesi al Tottenham di Kulusevski sono stati di grande livello. La Juventus è pronta a incassare altri 35 milioni di euro

Kulusevski è rinato al Tottenham dopo l’anno e mezzo a dir complicato alla Juventus. Decisivo il lavoro di Antonio Conte, che ha spinto tanto per farselo acquistare nello scorso calciomercato di gennaio. Il tecnico lo voleva già all’Inter. Lo svedese è approdato a Londra con la formula del prestito di 18 mesi, ossia fino al 30 giugno 2023 a fronte di un esborso di 10 milioni di euro (3 per il 2021/22 e 7 per il 2022/23), con obbligo di riscatto a determinate condizioni per 35 milioni di euro pagabili in cinque esercizi.

Visto il grande rendimento del classe 2000, 5 gol e 8 assist da gennaio alla fine di questa stagione, e la sua importanza nello scacchiere di Conte, gli ‘Spurs’ potrebbero anticipare il riscatto andando a risparmiare sette milioni: costerebbe 45 milioni con il prestito biennale antecedente al riscatto, 38 invece con l’acquisto diciamo immediato. Dettagli, forse, per un club molto ricco come quello londinese. La ‘notizia’ semmai è un altra, vale a dire che a finanziare l’operazione potrebbe essere il Milan. Come? Prendendo uno degli esuberi di Conte, ossia l’olandese Bergwijn.

I rossoneri vogliono rinforzarsi sulle corsie esterne, oltre a Noa Lang possibile un tentativo per il 24enne nativo di Amsterdam che a Frederic Massara piace dai tempi in cui lavorava alla Roma al fianco di Walter Sabatini.

Calciomercato Milan, 30 milioni per Bergwijn ‘regalo’ al Tottenham per Kulusevski

Nel mirino dell’Ajax, Bergwijn ha un contratto di circa 4,5 milioni di euro a stagione in scadenza a giugno 2025. Il Tottenham vuole sui 30 milioni di euro per il suo cartellino che è poco inferiore rispetto a quanto dovrà andare a spendere per Kulusevski. Tutto quadrerebbe, qualora il Milan dovesse spingersi a tanto.