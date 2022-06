Addio Juventus: firma imminente e trasferimento in Premier League

La Juventus continua ad essere tra le più attive sul mercato, ma questa volta sorprende tutti: firma vicina in Premier League

I bianconeri si sono approcciati a questa sessione di mercato con grande energia e con intenti ‘pericolosi’ per le avversarie: la volontà del club piemontese è quella di ritornare al più presto a sollevare un trofeo e, per farlo, saranno realizzate diverse operazioni di mercato.

Non c’è solamente il mercato in entrata, ovviamente, con la Juventus che in queste settimana ha annunciato gli addii a zero di giocatori come Dybala e Bernardeschi, mentre altri ancora dovranno arrivare. Non è un mistero che ‘Madama’ stia cercando una soluzione in uscita per Arthur e Ramsey, mentre pure per Rabiot potrebbero essere prese in considerazione delle offerte per una possibile cessione. Liberare il monte ingaggio permetterebbe, infatti, a Federico Cherubini di avere maggiore autonomia per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei recenti obiettivi di mercato, intanto, sta per firmare con il Chelsea.

Calciomercato Juventus, Dembélé ai dettagli | Firma imminente con il Chelsea

Come raccontato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, la Juventus ha fatto più che un pensiero riguardo ad Ousmane Dembélé. L’esterno offensivo francese, infatti, andrà in scadenza di contratto con il Barcellona e dal prossimo 30 giugno potrà essere ingaggiato a parametro zero. Il profilo di Dembélé è molto ambito sul mercato perché, nonostante l’esperienza internazionale già maturata, ha solamente 25 anni e la sensazione è che debba ancora esprimere il meglio in carriera.

Nelle ultime settimane il PSG aveva intensificato i rapporti con l’entourage del giocatore, ma il suo futuro sembra essere in Premier League. Secondo quanto rivelato da ‘Talksport’, infatti, Dembélé sarebbe sempre più vicino a firmare con il Chelsea di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco lo ha già allenato al Borussia Dortmund, dove il francese ha espresso il suo miglior calcio e proprio la figura di Tuchel sarebbe stata determinante nella scelta di Dembélé. La Juventus, invece, rimane impegnata su altri fronti.