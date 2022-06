Nuova cessione di un big per l’Inter: #SuningOut spopola sui social

Mentre Marotta sembra essere chiamato ad una nuova cessione eccellente, sui social parte la contestazione dei tifosi dell’Inter: #SuningOut

È un momento delicato per i nerazzurri che, proprio come successo dopo lo scudetto con Antonio Conte, potrebbero essere costretti ad una cessione eccellente: i tifosi, intanto, hanno iniziato a contestare la proprietà.

I tifosi dell’Inter questa volta non ci stanno e sui social impazza la contestazione nei confronti della proprietà. Su ‘Twitter’ da ieri sera è in tendenza l’hashtag #SuningOut, con i tifosi che si sono schierati al grido: “Bastoni non si tocca”. Come raccontato su queste pagine, il centrale italiano rischia seriamente di essere sacrificato sul mercato con il Tottenham di Antonio Conte fortemente interessato. Così i supporter meneghini se la stanno prendendo con Steven Zhang e con la proprietà cinese, continuando a fidarsi solamente di Marotta: ecco alcuni dei ‘tweet’ al riguardo.

“#SuningOut”: entra in tendenza per la rivolta dei tifosi dell’@Inter contro la proprietà cinese. pic.twitter.com/XwSKmKekqK — @Perché è in tendenza? (@perchetendenzat) June 3, 2022

Ovviamente #SuningOut per il bene della nostra Inter ⚫️🔵 — 1908 (@amalaFC1908) June 4, 2022

#BastoniNonSiTocca e nemmeno Lautaro Barella Brozo e Skriniar,se non siete in grado vendete #SuningOut — Marco 🏆🏆🖤💙 (@MarcoSimoni4) June 4, 2022