Szczesny chiama Pogba: “Uno dei top al mondo. Che coppia con Ramsey”

La Juve avanza sul dossier Pogba, la trattativa è arrivata alle battute finali e i giocatori bianconeri già pregustano la reunion

Paul Pogba e la Juventus si avvicinano sempre di più. La trattativa avanza spedita, anche ieri vi abbiamo raccontato dell’ottimismo che si respira anche alla Continassa e nei prossimi contatti per discutere i dettagli e chiudere la questione. Rafaela Pimenta incontrerà la dirigenza bianconera, ennesimo passo importante verso il ritorno del ‘Polpo’ a Torino.

Il figliol prodigo francese rientrerà finalmente a casa dopo l’addio, anzi l’arrivederci, di sei anni fa quando invece era tornato al Manchester United che lo aveva lasciato a zero. Corsi e ricorsi, ma a quanto pare solo con la maglia della Juventus Pogba è riuscito a dare il suo meglio. Ovviamente anche alla Continassa sono ansiosi di riabbracciarlo e non solo Allegri. La presenza del francese nello spogliatoio bianconero è sempre stata positiva, anche i veterani come Wojciech Szczesny – che pure non lo ha incrociato – non vedono già l’ora. “Pogba è un giocatore di grandissima caratura. Forse negli ultimi anni gli è mancata la continuità e anche gli infortuni non lo hanno aiutato. Ma quando è in forma, è uno dei migliori al mondo”, commenta il portiere polacco.

Szczesny: “Aspettiamo Pogba a braccia aperte. Lo prenderei al volo con Ramsey”

Insomma, l’estremo difensore della Juve approva – ovviamente – l’arrivo di un giocatore importante e ancora nel pieno della maturità. “Sarei felice se accadesse”, ha detto a ‘The Sun’. E Szczesny spiega: “Ha fatto benissimo nella sua precedente esperienza alla Juve, quindi sarebbe un ottimo rinforzo per la rosa e lo accoglieremmo a braccia aperte”. A Torino Pogba troverebbe un pacchetto di centrocampo composto da McKennie, Arthur, Locatelli, Rabiot e Zakaria, oltre ovviamente ad Aaron Ramsey che torna dal prestito ai Glasgow Rangers.

Il gallese è destinato ad andare via nuovamente, soprattutto con il contratto in scadenza 2023, anche se il portiere della Juve lo vedrebbe bene in coppia proprio col francese: “Li prenderei al volo se fossero entrambi in forma. Ramsey è un ottimo giocatore, ma gli infortuni sono stati un grosso problema per lui in questi anni. Se tornerà in condizione, sarà un altro grande rinforzo per noi o per altri club in Europa, è un giocatore brillante”.