Non solo Di Maria, Juve scatenata: incontro e accelerata a Londra

È stata una settimana produttiva per il mercato della Juventus, non solo Di Maria e Pogba: a Londra ha preso il volo un’altra operazione

Sono giornate molto importanti per il mercato dei bianconeri, che vorrebbero consegnare una rosa completa a Massimiliano Allegri il prima possibile: la due giorni di Londra non è importante solamente sul fronte Di Maria.

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, l’incontro tra la Juventus e l’entourage del ‘Fideo’ ha prodotto un nuovo avvicinamento e ora l’affare sembra essere sempre più possibile. Ma la finalissima tra Italia e Argentina a Wembley è stata anche l’occasione per sbloccare un’altra operazione in entrata: Federico Cherubini ha svolto un altro importante incontro e starebbe cercando la chiave per un grande colpo.

Calciomercato Juventus, accelerata per Molina | Cherubini cerca la quadra

La Juventus si conferma come la società più attiva sul calciomercato in queste ultime settimane. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, Federico Cherubini a Londra avrebbe incontrato anche i Pozzo e avrebbe dato un’importante accelerata all’operazione Molina. L’esterno argentino è stato tra i migliori giocatori dell’ultima Serie A, mettendo a referto 8 gol e 5 assist tra campionato e Coppa Italia. Per privarsi di Molina, l’Udinese vorrebbe almeno 25/30 milioni di euro ed i bianconeri starebbero cercando una quadra.

È indubbio che la richiesta dei friulani sia considerata fuori portata dalla dirigenza juventina, ma allo stesso tempo ci sarebbe del cauto ottimismo sulla possibilità di trovare una via traversa con l’Udinese. In particolare, al club dei Pozzo piacerebbe molto Filippo Ranocchia e proprio lui potrebbe essere la contropartita giusta per abbassare l’esborso economico. Sul centrocampista classe 2001 si sono già palesati gli interessi di Sampdoria, Lecce, Verona e Bologna. Nonostante ci siano anche Arsenal e Atletico Madrid, su Nahuel Molina sembra essere in pole position la ‘Vecchia Signora’.