Sorpassato Dybala: ecco il miglior colpo mancino per lo scudetto

Il colpo ‘mancino’ più importante per la Serie A in chiave scudetto non sarà Dybala: l’esito del sondaggio di Calciomercato.it

Il mercato di Serie A si sta già infiammando nonostante la fine dell’ultimo campionato vinto dal Milan non sia poi così tanto lontano nel tempo. Dalla Juventus all’Inter passando per i campioni d’Italia in carica e le altre big, i nomi che circolano sono parecchi e sempre più preponderanti.

In casa bianconera in particolare si lavora alacremente per portare alla corte di Massimiliano Allegri Angel Di Maria, esterno offensivo argentino in gol peraltro di recente nella Finalissima contro l’Italia. L’Inter dal canto suo lavora su più fronti con Lukaku e Dybala come nomi caldi ma in generale si prospetta un calciomercato molto vivo per quello che riguarda le alte sfere della Serie A.

Sondaggio CM.IT | Calciomercato, caccia ai mancini: Di Maria colpo per la Serie A

In merito alla questione sono intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio ai prossimi colpi del campionato italiano, con particolare focus sui calciatori di piede mancino. Abbiamo infatti chiesto ai nostri followers quale tra quattro opzioni di risposta sarebbe il miglior colpo per la Serie A.

A trionfare col 40,5% dei voti è Angel Di Maria, che si avvicina alla Juventus ad ampie falcate. Batte di poco il connazionale Paulo Dybala che chiude al secondo posto col 37,4%, mentre sono lontanissimi Zaniolo e Berardi.

Ecco il sondaggio sull’account Twitter di Calciomercato.it: