Demiral ‘salva’ la Juve: il grande colpo lo porta lui

Il futuro di Demiral e il suo possibile mancato riscatto potrebbe diventare una risorsa per la Juventus: jolly per Cherubini

Salutato con il rammarico dei tifosi l’estate scorsa, ad un anno di distanza Merih Demiral potrebbe fare ritorno a Torino: non sono scattate le condizioni per l’obbligo di riscatto e l’Atalanta potrebbe non esercitare nemmeno l’opzione.

La scelta di Gian Piero Gasperini di non schierare il turco nelle ultime partite potrebbe essere preso come il segnale di non puntare su di lui per il futuro, tantomeno alle cifre pattuite per il riscatto: oltre ai 3 milioni per il prestito, la ‘Dea’ dovrebbe versare altri 20 milioni più 8 di bonus nelle casse di ‘Madama’. Le possibilità che Demiral non giochi a Bergamo nella prossima stagione crescono di settimana in settimana. Per la Juventus, intanto, il turco potrebbe diventare una risorsa.

Calciomercato Juventus, Koulibaly o Gabriel | Demiral la chiave

Con l’addio di Giorgio Chiellini un grande colpo in difesa è necessario per la Juventus. Come raccontato su queste pagine, il sogno dei bianconeri è Kalidou Koulibaly: il centrale senegalese, però, è molto ambito e anche una sua permanenza sotto al Vesuvio non è da escludere. In esclusiva su Calciomercato.it abbiamo rivelato come il prossimo incontro con il Napoli potrebbe essere decisivo per il futuro dell’africano. L’inserimento di Merih Demiral nell’operazione potrebbe essere la chiave per abbassare le pretese (30 milioni circa) di De Laurentiis e sbloccare l’affare.

Un discorso simile si può applicare anche con l’Arsenal per Gabriel Magalhaes, con il brasiliano che potrebbe rappresentare un’alternativa valida a ‘KK’. In questo caso, i ‘Gunners’ sono interessati anche ad Arthur e anche lui potrebbe rappresentare una pedina di scambio per il colpo in difesa. Insomma, le mosse dei bianconeri per la retroguardia potrebbero dipendere da Demiral: il turco passerebbe così dall’essere un problema all’essere una risorsa. Più difficile, invece, una sua permanenza a Torino.