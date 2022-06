Rilancio Roma e attesa Inter: la risposta definitiva di Mkhitaryan

Arrivato due anni fa alla Roma, Mkhitaryan è in scadenza di contratto a fine giugno

La Roma aveva rilanciato dando però un ultimatum: entro oggi la decisione, dentro o fuori. E Mkhitaryan ha rispettato i tempi fissati dal club capitolino, dando una risposta definitiva.

Il 33enne armeno ha detto no alla nuova offerta della Roma, sancendo di fatto l’addio dopo due anni, chiudendo il cerchio con la vittoria della Conference League. L’ex United si trasferirà così all’Inter, da giorni fiduciosa di chiudere dopo che aveva esaudito le sue richieste. Coi nerazzurri si legherà per due anni sui 3,5 milioni più bonus per arrivare sui 4 totali e altri 2 milioni come incentivo alla firma.